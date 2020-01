I registi di Zootropolis al lavoro sul prossimo film animato Disney

In attesa di vedere le prime immagini ufficiali di Raya and the Last Dragon, nuovo classico Disney in arrivo a novembre, sono emersi in rete i primi dettagli sul prossimo progetto animato della Casa di Topolino.

Stando a quanto riportato da Discussing Film, i Walt Disney Animation Studios hanno deciso di puntare nuovamente su Byron Howard e Jared Bush, i registi di Zootropolis. I dettagli sulla trama del film sono ancora sconosciuti, ma dovrebbe essere incentrato su una famiglia latina.

I due scriveranno la pellicola insieme a Charise Castro Smith, sceneggiatrice che ha collaborato a diverse serie tv horror tra cui L'Esorcista e Hill House (un indizio sul tono del film?). Clark Spencer (Ralph spacca Intenet) e Yvett Merino Flores (Oceania) produrranno il lungometraggio, la cui uscita è prevista per il 2021.

Uscito al cinema nel 2016, Zootropolis (in originale Zootopia) ha ottenuto un ottimo successo di critica e pubblico arrivando a incassare oltre un miliardo di dollari al box office globale. Howard nel 2010 ha inoltre diretto Rapunzel - L'intreccio della torre, un altro dei film più apprezzati degli ultimi anni per quanto riguarda la Disney. Bush ha invece collaborato anche alla sceneggiatura di Oceania. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Zootropolis.