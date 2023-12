I registi di Wish raccontano Star: 'È l'essenza dell'animazione'

Per i 100 anni della Disney, si è deciso di affidare questa importante responsabilità di celebrare l'intera casa di produzione ad una pellicola, Wish. Il film, secondo quanto raccontato dai registi, avrebbe al suo interno quella che è la vera essenza dell'animazione incarnata nel personaggio di Star.

Dopo che Disney ha lanciato la collezione Wish è parso ben chiaro che la major ha voluto puntare moltissimo su questa pellicola per la celebrazione di un importantissimo centennale. Ovviamente, come molto spesso succede, la Disney ha tradotto questo desiderio in una voglia di sperimentazione che ha sempre fatto parte del suo universo animato. Questo tentativo era già stato fatto in altri film ma ha raggiunto il suo culmine in Wish, pellicola che unisce una animazione molto essenziale ad uno stile grafico molto diverso dal solito che sembra quasi disegnato a mano, meno digitale e più artigianale.

Secondo i registi, questa idea di essenza dell'animazione è stata tradotta a pieno nel personaggio di Star, stellina gialla a cui la giovane protagonista rivolge il suo più profondo desiderio. "Abbiamo preso un fotogramma da ogni stampa del film e l'abbiamo messo su una bacheca. Avevamo l'intera eredità Disney proprio lì e potevi vedere tutti i diversi stili e tutte le diverse tavolozze di colori. È stato semplicemente incredibile. Ma quello che ho visto era anche molti personaggi desideravano di avere una Star (ndr: qualcuno che esaudisse i loro desideri), e quindi abbiamo pensato che se vogliamo rispettare l'eredità di questo studio, deve rappresentarlo" ha concluso il regista Chris Buck.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Wish. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!