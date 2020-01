I registi di Uncut Gems ricordano Magnolia di P.T. Anderson: 'Una follia incredibile'

I registi di Uncut Gems, i fratelli Josh e Benny Safdie, si sono seduti con Paul Thomas Anderson durante un podcast promozionale organizzato dalla casa di produzione A24.

Nell'estratto che potete ascoltare nel post ufficiale in calce all'articolo, i due giovani registi ricordano la loro prima esperienza con Magnolia, secondo capolavoro della carriera dell'autore, fatta esclusivamente da capolavori: non tutti forse sanno che il film venne presentato con una finta pubblicità - mandata in onda per davvero - nella quale il venditore Frank T.J. Mackey (interpretato da Tom Cruise) sponsorizzava una raccolta di sex tape audio e video in bundle nota come "Seduce and Destroy System" (potete trovare il filmato comodamente all'interno dell'articolo).

L'allora giovanissimo Benny Safdie scoprì il film guardando la pubblicità a tarda notte, e la cosa lo mandò fuori di testa: "Ero seduto a casa e c'era il Canale 35 a New York, che era un po' il canale del sesso durante la notte", ha detto Benny Safdie ad Anderson. “Lo stavo guardando. Mi stavo divertendo. All'improvviso vedo Tom Cruise fare una pubblicità per questa cosa del sesso. Insomma, ma che cazzo?! Mi è esplosa letteralmente la testa. E corsi da Josh e lui non volle credermi in un primo momento. La cosa è accaduta mesi prima che uscisse Magnolia, mesi prima che si iniziasse a parlare del film addirittura. Ho registrato il numero che compariva nella pubblicità e sono andato ad un telefono pubblico, perché non avevo intenzione di chiamare da quello di casa. E mi ha risposto Tom Cruise! Era la sua voce registrata. Pensai che fosse una follia incredibile".

Il numero pubblicizzato nella pubblicità era 1-877-TAME-HER. Frank, ovvero Cruise, nello spot veniva baciato da due donne vestite in modo provocante: riuscite ad immaginare quanto sarebbe stato popolare il video se fosse stato pubblicato sui social oggi?

Circa qualche mese dopo il cinema conobbe per la prima volta il "l'internet virale" con The Blair Witch Project, dunque vi rimandiamo all'Everycult su The Blair Witch Project e all'Everycult su Vizio di Forma, altro capolavoro di PT Anderson.

Inoltre, vi invitiamo a recuperare anche il nostro commento ad Uncut Gems, che abbiamo inserito al settimo posto della nostra classifica sui migliori film del 2019 rimasti inediti in Italia.