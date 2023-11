Tutti i registi in lizza per Avengers The Kang Dynasty e Secret Wars

Ancora non c'è certezza su chi siederà dietro la macchina da presa per i due prossimi film Avengers The Kang Dynasty e Secret Wars: vediamo allora chi è in lizza per sobbarcarsi un ruolo così complesso e difficile da gestire dentro l'MCU.

All'inizio sembrava cosa fatta: Destin Daniel Cretton avrebbe diretto Avengers: The Kang Dynasty mentre probabilmente qualcun altro si sarebbe occupato di Secret Wars. Poi però la notizia inaspettata: Destin Daniel Cretton abbandona Avengers The Kang Dynasty lasciando il trono vacante. Chi potrebbe sedersi allora?

Viene da pensare che i Marvel Studios possano ritornare sull'ipotesi dello stesso regista per due film (come era capitato con i Russo per Infinity War e Endgame), così da chiudere un deal per due pellicole. Quello più rumoreggiato di tutti è Sam Raimi per i prossimi Avengers, già si parlava di lui per Secret Wars e sembra possa a questo punto fare doppietta e girarli entrambi.

Altro nome che viene sempre fuori è Jon Favreau: il regista che ha dato il via con Iron Man al Marvel Cinematic Universe conosce a menadito gli Studios e si parla spesso di lui per portare a casa il risultato.

Gli insider hanno poi citato Ryan Coogler, già regista dei Black Panther, come una delle papabili scelte per chiudere la Multiverse Saga.

Resta anche da capire se il primo dei due rimarrà The Kang Dynasty o se come alcuni insider riportano diventerà tutto Secret Wars Parte 1 e Parte 2. Non ci resta che aspettare e scoprire come andrà.

E voi invece chi vorreste come regista dei prossimi Avengers? Diteci la vostra nei commenti!