I registi più importanti dei prossimi 20 anni secondo Bong Joon-ho

Arrivato al suo ventesimo anno della sua carriera da regista, il neo premio Oscar Bong Joon-ho ha scelto per Sight and Sound una lista di 20 filmmaker le cui opere plasmeranno il panorama cinematografico dei prossimi due decenni.

"L'anno è il 2020, un numero che di per sé appartiene ad un film di fantascienza" ha scritto il regista coreano, il cui meraviglioso Parasite è diventato il primo film non in lingua inglese ad aggiudicarsi la statuetta più ambita degli Academy Award. "Non voglio tirare in ballo questi 20 registi per commentare il futuro del cinema. Voglio semplicemente discutere dei film che hanno già realizzato. Alla fine, però, ciò riguarda inevitabilmente il futuro del cinema. Perché quando abbiamo visto il secondo film di Wong Kara Sai, "Days of Being Wild (1990), avremmo anche potuto sognare l'arrivo di "In The Mood for Love" (2000). O quando abbiamo visto Blood Simple - Sangue facile" (1985) dei fratelli Coen, stavamo già assaporando "Non è un paese per vecchi" (2007), che sarebbe arrivato due decenni più tardi."

Tra i 20 nomi scelti da Bong Joon-ho troviamo alcuni dei maggiori talenti del cinema horror come Ari Aster (Hereditary, Midsommar), Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse), David Robert Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake), la regista australiana Jennifer Kent (Babadook) e Jordan Peele (Get Out, Noi), quest'ultimo sempre più attivo anche in veste di produttore.

Ci sono poi Ali Abbasi (Border - Creature di confine), Bi Gan (Long Day's Journey into Night), Jayro Bustamante (La Llorona, il film prodotto in Guatemala) e Mati Diop (Atlantique), mentre l'Italia è rappresentata da Pietro Marcello (Bella e Perduta, Martin Eden) e Alice Rohrwacher (Le meraviglie, Lazzaro Felice).

Di seguito potete trovare la lista stilata da Bong Joon-ho:

1. Ali Abbasi

2. Ari Aster

3. Bi Gan

4. Jayro Bustamante

5. Mati Diop

6. Robert Eggers

7. Rose Glass

8. Hamaguchi Ryusuke

9. Alma Har’el

10. Kirsten Johnson

11. Jennifer Kent

12. Oliver Laxe

13. Francis Lee

14. Pietro Marcello

15. David Robert Mitchell

16. Jordan Peele

17. Jennifer Reeder

18. Alice Rohrwacher

19. Yoon Gaeun

20. Chloé Zhao

