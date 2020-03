I registi di Free Solo alla regia di un film sul salvataggio dei calciatori in Thailandia

Come scrive in queste ultime ore Variety, la coppia di registi formata da Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi è stata scelta dalla Universal Pictures per dirigere un nuovo adattamento cinematografico dell'Incidente di Tham Luang, di cui è già uscito un film autoctono ed è in lavorazione una serie per Netflix.

Lo sceneggiatore del Midway di Roland Emmerich, Wes Tooke, sta attualmente scrivendo la sceneggiatura dedicata alle 13 persone rimaste bloccate all'interno di Tham Luang Nang Non, una grotta Thailandese situata nella provincia di Chiang Rai. Stiamo parlando di una profondità di 1000 metri in cui si è incominciata a insinuare della pioggia monsonica che ha inondato la grotta, bloccando il gruppo di 12 calciatori e del loro allenatore.



Sono rimasti in quella situazione per ben due settimane, prima dell'avvio delle difficile procedure per salvarli. Lo sforzo ha coinvolto oltre cento sommozzatori, rappresentati di circa cento agenzie governative, 900 agenti di polizia e circa 2000 soldati.



A produrre il film ci stanno pensando Dana Brunetti e Matt DelPiano con la loro Cavalleria Media. I due hanno ricevuto in passato due nomination agli Oscar come Miglior Film per aver prodotto Captain Phillips e The Social Network.



Il progetto Thai Cave non ha ancora una data d'uscita ufficiale.