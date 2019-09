I registi di Endgame sull'addio di Spider-Man: 'Non siamo sorpresi'

Riuscire a metter su l'accordo tra Marvel e Sony grazie al quale Spider-Man è potuto entrare a far parte degli Avengers non fu un'impresa da poco per Kevin Feige, stando a quanto raccontato dai registi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo.

I due fratelli, interpellati riguardo alla ormai sempre più insanabile frattura tra le due case di produzione riguardo ai diritti di utilizzo di Spider-Man, non si sono infatti detti particolarmente colpiti dalla vicenda: si trattava infatti, a loro dire, di un accordo talmente complesso da non avere i presupposti necessari per una lunga durata.

"Kevin fece tantissimo! Ci furono un sacco di momenti sì e momenti no, e lui continuava ad entrare nel nostro studio e noi gli dicevamo: 'Guarda, dobbiamo farlo per forza con Sony', e lui: 'Ok, ok, troverò una soluzione'. Stava cercando una via d'uscita. Tutto ciò che voleva era aprire la nostra porta e sentirsi dire: 'Abbiamo trovato la soluzione, non ci serve Spider-Man!' perché far sì che due multinazionali trovino un accordo e si comportino bene l'una con l'altra è davvero difficile e già per il fatto che sia accaduto dovremmo esser tutti qui a ballare e festeggiare per esser riusciti a farlo funzionare per un po' di tempo" ha raccontato Joe Russo, trovando poi l'avallo del fratello Anthony: "Penso che se io e Joe non siamo così devastati o sorpresi che ci sia stata questa rottura sia perché sappiamo quanto sia stato difficile sin dal primo momento".

I Russo, comunque, non sono gli unici ad esser poco colpiti dallo split: anche uno dei protagonisti di Spider-Man: Far From Home ha minimizzato la cosa, mentre Tom Holland ha chiesto ai fan di fidarsi di ciò che Sony sarà in grado di fare.