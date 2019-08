I registi di Endgame hanno mai avuto contrasti sul set? Ecco la risposta

Realizzare un film non è un'impresa facile, specialmente se hai un cast enorme da tenere a bada e dieci anni di trame da concludere con un finale coerente. Se poi sei al lavoro con tuo fratello, come nel caso dei registi di Avengers: Endgame, perdere la pazienza potrebbe essere molto facile.

A quanto pare, però, per Joe e Anthony Russo non è stato così. I due registi, che lavorano in coppia dai tempi delle prime regie per sitcom come Community e Arrested Development, sono approdati ai Marvel Studios nel 2011 con Captain America: The Winter Soldier, per poi dirigere anche Civil War e gli ultimi due capitoli dei Vendicatori, Infinity War e Avengers: Endgame, che ha battuto ogni record ai botteghini.

Nel recente AMA (Ask Me Anything) su Reddit, in cui hanno risposto a domande e curiosità degli utenti, hanno ammesso di non aver mai avuto particolari contrasti sul lavoro. Alla domanda di un fan su eventuali disaccordi durante la lavorazione dei loro film, Anthony ha risposto: "Un film nella sua essenza è una forma d'arte collaborativa e quel processo inizia per Joe con la nostra collaborazione. C'è questa cosa chiamata principio del mastermind che dice che due menti sono esponenzialmente migliori di una. Se non siamo d'accordo, di solito è quando si tratta di decidere se vogliamo un pranzo indiano o italiano."

I risultati di questa collaborazione, d'altra parte, sono sotto gli occhi di tutti. Magari qualche litigio ci sarà anche stato, ma i fratelli Russo sembrano aver trovato un modus operandi decisamente funzionante.

Durante l'AMA, tra le altre cose, i registi hanno parlato di Easter Egg in Endgame non ancora scoperti e del giorno più difficile sul set del loro ultimo film.