I registi di Captain Marvel si dicono aperti a un teaming up tra Carol Danvers e Valkyria

Uscirà in 4k Ultra HD, Blu-ray e Dvd il prossimo 26 giugno, il Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck, ma intervistati dai microfoni di CinemaBlend in occasione dell'uscita delle varie versioni home video, i registi del cinecomic Marvel Studios hanno potuto parlare nuovamente del progetto, con qualche curiosità.

Tra tutte, il giornalista della testata americana ha chiesto alla Boden e a Fleck di dire la loro su alcune delle elucubrazioni dei fan, soprattutto in merito a una richiestissimo teaming up tra Captain Marvel e Valkyria, quindi tra Brie Larson e Tessa Thompson. Le due hanno combattuto fianco a fianco nello showdown finale di Avengers: Endgame, ma i fan ne vogliono ancora e di più, alcuni desidererebbero addirittura vederle in una relazione amorosa, e i registi hanno detto di essere d'accordo con i fan sulla possibile collaborazione tra i due.



Dice la coppia: "Ci sono state molte chiacchiere e... allora, non abbiamo la benché minima idea al momento di quali siano i piani per il futuro. La speculazione online su Carole Valkyria e un loro teaming up, però, ci sembra un'idea bellissima. Onestamente meravigliosa". La Boden ha proprio dichiarato: "Valkyria è una delle mie supereroine femminili preferite. La adoro".



Chissà che in Captain Marvel 2 non le vedremo lottare ancora una volta insieme, questa volta più a lungo.