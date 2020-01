I registi di Bad Boys for Life confessano il desiderio di girare Beverly Hills Cop 4

Da tre giorni nelle sale degli USA è tornato il franchise di Bad Boys, con il terzo capitolo, Bad Boys for Life, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, con il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence nei ruoli di Mike e Marcus. Un debutto per El Arbi e Fallah, che durante la promozione del film hanno confessato qualcosa su...Beverly Hills Cop.

Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno sostituito Michael Bay, regista dei primi due capitoli di Bad Boys. Il buon successo al botteghino in questi giorni del terzo film è un buon segnale per i due registi, al loro debutto in una produzione hollywoodiana. Ma la novità riguarda un altro franchise. Nei giorni scorsi si è parlato della produzione Netflix per Beverly Hills Cop 4.

Chiacchierando con Collider i due registi hanno ammesso che sarebbero molto felici di dirigere un quarto capitolo di Beverly Hills Cop.



"Tutti ci fanno questa domanda, il che è positivo, perché vogliamo davvero farlo!" hanno confessato El Arbi e Fallah "Sarebbe un onore".

"Penso che Jerry Bruckheimer ci abbia chiesto se siamo disponibili" ha spiegato Bilall Fallah.

"Jerry l'ha detto in una conferenza stampa in Germania" gli ha fatto eco El Arbi.

I due registi hanno affermato che Jerry Bruckheimer sta solo aspettando il risultato al botteghino di Bad Boys for Life per affidare eventualmente a loro due la regia di Beverly Hills Cop 4.

I registi hanno confessato di aver incontrato anche Eddie Murphy a Hollywood, mentre era impegnato sul set de Il principe cerca moglie 2. Qualcosa bolle in pentola.

D'altronde Eddie Murphy ha confermato Beverly Hills Cop 4 tempo fa quindi resta da capire se saranno proprio Adil El Arbi e Bilall Fallah a prendere le redini del progetto. Già quattro anni fa si fecero i nomi dei due registi per prendere il timone del film.