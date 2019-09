Per i registi di Avengers: Endgame il successo ottenuto è surreale

Superare i propri idoli è qualcosa che tutti ci poniamo spesso come obiettivo più o meno realistico da perseguire nella vita: riuscirci davvero è però appannaggio di pochi, dei più tenaci, dei più talentuosi e, forse, anche dei più fortunati. I fratelli Russo posseggono, con ogni probabilità, un pizzico di ognuna di queste doti.

Non sarebbe bastato possederne una, infatti, a raggiungere gli straordinari risultati ottenuti con Avengers: Endgame, che dopo aver superato gli incassi di Avatar è diventato ufficialmente il film più redditizio della storia del cinema.

Un traguardo che, a quanto pare, gli stessi Russo vivono con sincera incredulità: "Qualcuno recentemente ha scritto che per la prima volta negli ultimi 45 anni il film dal maggior incasso di sempre non è né di Steven Spielberg, né di George Lucas, né di James Cameron. E questi sono tutti nostri idoli: sono tutte persone i cui film ci hanno cresciuti, siamo cresciuti studiando i loro film per diventare registi, per questo è strano, è davvero difficile da metabolizzare" ha dichiarato Joe Russo.

I due registi si sono recentemente detti orgogliosi di quanto fatto con Endgame, tanto da esser convinti che non ne cambierebbero una sola virgola anche potendo tornare indietro. Il terzo film sugli Avengers, intanto, ha battuto un altro record: è infatti il film più venduto di sempre in home video nel Regno Unito.