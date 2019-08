I registi di Avengers: Endgame spiegano il perché di una scena eliminata

Prosegue la sfilza di domande alla quale sono sottoposti da qualche ora i Russo Brothers su Reddit, dove hanno dato il via ad una sessione di Ask Me Anything che è stata davvero un piccolo regalo di Natale anticipato per i fan Marvel.

I registi di Avengers: Endgame stanno rispondendo ai quesiti più disparati, da quelli riguardanti la morte di Tony Stark al perché alcuni eroi siano tornati in vita prima di altri. Una delle domande riguarda invece una delle scene tagliate dai momenti finali del film.

Si tratta della sequenza, presente durante alcuni promo di Endgame, durante la quale vediamo i nostri eroi inginocchiarsi a rendere omaggio a un caduto (ovviamente Iron Man) negli attimi immediatamente successivi alla sconfitta di Thanos.

Alla domanda ha subito risposto Joe Russo: "Trovavamo che la scena degli Avengers inginocchiati fosse incredibilmente emozionante, ma una volta vista all'interno del film ci è sembrata troppo simile al momento in cui gli eroi rendono omaggio a Tony a casa sua, al suo funerale. Le due scene sembravano contrastarsi l'un l'altra, avrebbero dato vita a un finale troppo ripetitivo" ha spiegato il regista.

Proprio Joe Russo è incappato recentemente in una piccola disavventura: un breve passaggio del suo commento presente nell'edizione home video di Avengers: Endgame è infatti stato censurato da Disney a causa di un linguaggio non proprio esemplare.