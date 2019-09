I registi di Avengers: Endgame riceveranno il premio Motion Picture Showman of the Year

Annata da incorniciare per Anthony e Joe Russo, i registi di Avengers: Endgame. Dopo lo strabiliante successo del film e i sempre più crescenti impegni produttivi, i due riceveranno il premio Motion Picture Showman of the Year alla prossima edizione dei Publicists Awards.

Ancora successi per i due fratelli di origine italiane dietro la cinepresa di ben quattro delle più apprezzate pellicole del Marvel Cinematic Universe, tra cui i film campioni di incassi Avengers: Infinity War e il recente Re de Botteghino, Avengers: Endgame.

Dopo aver annunciato la produzione di una serie animata su Magic: The Gathering, e dopo aver presentato Mosul, lungometraggio di loro produzione, alla Mostra del Cinema di Venezia e al Toronto Film Festival, i Russo saranno insigniti di un prestigioso riconoscimento.

Ai prossimi Publicists Awards, i due riceveranno il premio Motion Picture Showman of the Year, a dimostrazione del loro contributo nell'industria dell'intrattenimento.

"Anthony e Joe Russo hanno avuto un impatto enorme nel mondo del cinema con i loro film campioni d'incassi su Captain America e gli Avengers. Hanno accompagnato gli spettatori di tutto il mondo in un fantastico viaggio con il loro stile narrativo unico e fantasioso, e sono due dei più entusiasmanti innovatori della nostra industria al giorno d'oggi. Siamo elettrizzati all'idea di celebrare la loro capacità di intrattenere e il loro impegno nel promuovere e coltivare nuovi talenti" ha dichiarato Lewis Rothenberg, National President dell'ICG.

La cinquantasettesima edizione dei Publicists Awards si terrà il 7 febbraio in quel di Los Angeles.