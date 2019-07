I registi di Avengers: Endgame annunciano il We Love You 3000 Tour!

La presenza di Joe ed Anthony Russo al prossimo Comic-Con di San Diego era cosa nota già da un po'. Meno prevedibile era invece che il loro panel al Comic-Con fosse soltanto la prima tappa di un tour che attraverserà ben nove città statunitensi.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi Russo tramite l'account Twitter ufficiale di Avengers: il tour si chiamerà We Love You 3000 Tour (ovvio riferimento al celebre "Ti amo 3000" della piccola Morgan Stark) e prevederà incontri con i fan, interviste, sessioni di autografi, giveaway e in alcuni casi anche delle visite guidate ad alcuni luoghi in cui è stato girato Avengers: Endgame.

San Diego sarà quindi la prima tappa, dopodiché verranno toccate nove diverse località statunitensi. Il tour si concluderà poi ad Anheim, il prossimo 24 agosto, in occasione del Disney's D23 Expo. Il We Love You 3000 tour è stato pensato per festeggiare l'uscita dell'edizione home video del film.

Avengers: Endgame intanto non sembra aver intenzione di arrestare la propria marcia trionfale verso il record di Avatar, distante ormai soltanto 7 milioni. Per chi invece avesse voglia di rivivere con un'ottica diversa l'epica battaglia finale contro Thanos, qualcuno si è preso la briga di ricreare l'intera sequenza in 16 bit e condividerla su Youtube.