Quali registe donne sono state candidate agli Oscar e quali hanno vinto? Dopo aver visto insieme i registi più famosi rimasti senza Oscar, scopriamo la storia degli Academy Awards dal punto di vista delle registe donne.

In totale, sono solo 8 le registe candidate agli Oscar nel corso della storia del più importante e longevo premio cinematografico, con la prima storica volta avvenuta nel 1977 grazie alla nostra Lina Wertmüller, che venne candidata alla miglior regia per Pasqualino Settebellezze. Di queste otto candidate, solo tre hanno vinto l'Oscar per la miglior regia: la prima volta che accadde fu agli Oscar 2010, quando Kathryn Bigelow venne premiata per la regia di The Hurt Locker di fronte all'ex marito e collaboratore James Cameron, che invece era in lizza per la regia di Avatar.

Di seguito sono riportate le uniche registe che hanno vinto o ottenuto una candidatura:

1977 - Lina Wertmüller per Pasqualino Settebellezze

1994 - Jane Campion per Lezioni di piano

2004 - Sofia Coppola per Lost in Translation - L'amore tradotto

2010 - Kathryn Bigelow per The Hurt Locker - Vinto

2018 - Greta Gerwig per Lady Bird

2021 - Chloé Zhao per Nomadland - Vinto

2021 - Emerald Fennell per Una donna promettente

2022 - Jane Campion per Il potere del cane - Vinto

Per altri contenuti scoprite quali sono i registi più premiati di sempre agli Oscar.