Sì, il regista di Wonka ha visto i video in cui Timothée Chalamet canta alle superiori

Quando accetti di interpretare Willy Wonka sai già che la musica ricoprirà un ruolo fondamentale in quest'esperienza: per informazioni rivolgersi, più che a Johnny Depp, alla memoria del compianto Gene Wilder. Timothée Chalamet, d'altronde, era già preparato a quest'aspetto della cosa: avete mai visto i suoi video dei tempi delle superiori?

Nel parlare del suo ruolo nel film che ha fatto parecchio soffrire Hugh Grant, Chalamet ha infatti confermato di aver "cantato un po' all'epoca delle scuole superiori, ma non è una cosa che ti prepara a sufficienza", come dimostrano un po' di video finiti online e visionati anche dal regista Paul King, che non ha potuto fare a meno di commentare la cosa.

"Visto che viviamo in questo secolo ridicolo, alcuni video delle scuole superiori di Timmy sono finiti su internet e sono stati visti centinaia di migliaia di volte. Se fosse successo con i miei video probabilmente non avrei mai più lavorato" sono state le parole del regista. Non solo musica, comunque: "Se lo confrontiamo alle versioni dei due film precedenti, il tratto distintivo di questo giovane Willy Wonka è sicuramente il suo spirito indomabile" ha spiegato Chalamet. Qui, a tal proposito, trovate un nostro confronto tra il Willy Wonka di Chalamet e quello di Johnny Depp.