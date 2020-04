Il regista di Watchmen dirigerà un nuovo horror di mostri per la Universal

Stephen Williams, regista dell'acclamata serie televisiva di Watchmen scritta da Damon Lindelof, è stato scelto per dirigere un film horror-thriller originale per la Universal Pictures intitolato Don't Go in the Water.

Secondo Variety, il titolo del film sarà Don't Go in the Water, con Peter Gaffney che ha scritto la sceneggiatura. Sebbene i dettagli della trama vengano tenuti segreti, il progetto viene descritto come un "film di mostri e suspense": il logo Universal dietro al film accostato alla parola mostro potrebbe far pensare a qualche nuovo reboot in stile L'Uomo Invisibile per qualche Mostro Classico, ma per ora non si può che speculare.

L'annuncio comunque ci dice molto sullo stato di Hollywood, i cui affari sono rallentati durante l'attuale pandemia: sebbene gli studi cinematografici siano chiusi, è evidente che dietro le quinte le cose si muovano ancora e i talenti stiano ancora sviluppando nuovi progetti.

Nel corso della sua carriera, Williams ha diretto e prodotto per la televisione diversi progetti. Inizialmente ha lavorato con J.J. Abrams come regia e successivamente come produttore esecutivo per Lost, e da allora è stato coinvolto in diverse altre produzioni televisive negli ultimi dieci anni: tra queste citiamo The Walking Dead, Person of Interest, Westworld e How to Get Away With Murder.

