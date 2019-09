Il regista di WandaVision promette ai fan un mix tra sitcom e grande azione Marvel

Il vero, grande apripista delle serie live-action targate Disney+ e prodotte da Marvel Studios sarà l'atteso The Falcon and The Winter Soldier, in arrivo nell'autunno del 2021, ma la prova del nove sarà poi affrontata proprio con il secondo progetto seriale, l'interessante WandaVision con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Come già riportato in precedenza, soprattutto chiara è l'ispirazione alla premiata e molto amata run a fumetti Visione di Tom King e G. Hernandez Walta, che sarà trasposta nella sua sensibilità anni '50 nella serie supervisionata da Jac Schaeffer (Black Widow) e diretta da Matt Shakman (Game of Thrones, The Boys), che parlando recentemente con Extra Butter ha rivelato un dettaglio molto importante circa i toni e i contenuti del prodotto.



Ha detto infatti Shakman: "Non possiamo ancora rivelare molto sul progetto. In questo momento è praticamente tutto sotto chiave, ma quello che posso rivelarvi è che WandaVision sarà una miscela entusiasmante ed esplosiva tra classica sitcom ed enorme, epica azione Marvel". Una promessa davvero niente male che speriamo venga rispettata anche qualitativamente, dato che la serie ha tutte la carte in regola per essere una delle più sperimentali e curiose dell'interno MCU.



WandaVision è attesa su Disney+ nella primavera del 2021, a data da destinarsi.