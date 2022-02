Jak & Daxter, il regista di Uncharted al lavoro su un adattamento del videogioco!

Il gioco per Playstation Jak & Daxter potrebbe diventare un film o una serie TV. Ad annunciarlo è Ruben Fleischer, regista di Uncharted, che potrebbe tornare a dirigere un prodotto tratto da un videogame.

Come sappiamo, Jak and Daxter è un celebre franchise della Naughty Dog creato da Andy Gavin e Jason Rubin, con circa sei titoli prodotti più remaster e spin-off. Dunque mentre un'ipotetica saga di Uncharted prende vita al cinema, dove vedrà tra i volti principali Tom Holland, Fleischer si butta su un nuovo progetto, che potrebbe potenzialmente aprire ad un nuovo franchise cinematografico.

"In realtà sto lavorando a Jak e Daxter, una versione di quel [gioco], per PlayStation, a cui penso che sarebbe davvero bello dar vita" ha detto oggi il regista in un'intervista con Digital Spy. Una frase a cui non ha aggiunto molto, neanche le specifiche sul progetto: sarà un film o una serie? Sarà animato o live action? La seconda opzione in questo caso sembra la più probabile, pur considerando i protagonisti. Jak è infatti un semplice ragazzo, ma accanto a sé ha Daxter, una specie di topo arancione che potrebbe essere davvero una sfida in un'ipotetica versione live-action.

Ora la prossima domanda riguarda la storia, che potrebbe solo ispirarsi ai videogame prendendosi delle libertà o riportare con una certa precisione le avventure dei vari capitoli per PlayStation. Secondo voi in questo caso quale dei vari giochi verrà adattato?