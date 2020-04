Il regista di Toy Story 4 dirigerà un prequel animato sui Transformers

Secondo quanto riportato da Deadline, eOne, studio cinematografico facente capo alla Hasbro, e la Paramount Pictures avrebbero assunto Josh Cooley per dirigere un grande film d'animazione che dovrebbe servire da prequel e origin story al franchise dei Transformers, portato al cinema per la prima volta da Michael Bay nel lontano 2007.

Cooley, fresco vincitore del Premio Oscar per il miglior film d'animazione per il suo lavoro su Toy Story 4, dirigerà il film basandosi su uno script realizzato da Andrew Barrer & Gabriel Ferrari, autori già al lavoro su Ant-Man e accreditati come sceneggiatori per Ant-Man and the Wasp. Hasbro/eOne si occuperà della produzione di questo film che sarà ambientato su Cybertron, pianeta dal quale provengono i robot protagonisti del franchise cinematografico.

Stando a quanto riportato, questo nuovo film d'animazione sarà slegato però dal franchise principale in live-action e dal suo spin-off Bumblebee, con quella serie di film che continuerà la sua corsa al cinema come già prestabilito (ricordiamo che la Paramount sta lavorando ad altri due film della saga). Tuttavia, lo studio negli ultimi tempi si è effettivamente reso conto che allo stato attuale realizzare un gigantesco film animato è più semplice che fare un blockbuster, anche perché il grosso del lavoro può essere elaborato rispettando le regole del distanziamento sociale. Questo ha infatti dato un'accelerata a tutto il progetto. Cooley al momento si sta occupando dell'ultima stesura della sceneggiatura insieme agli autori principali.

A proposito di Cooley, Toy Story 4 si prepara a sbarcare su Disney+, dove arriverà infatti il 1° maggio prossimo (domani), in anticipo rispetto a quanto inizialmente si prevedeva, probabilmente data anche la situazione attuale d'emergenza sanitaria. Poi, il 4 maggio seguente sarà la volta dell'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sulla piattaforma, e così tutti i film della saga saranno disponibile in un unico luogo digitale.