Il regista di The Nun 2 sul crudele destino di QUEL PERSONAGGIO: 'Sempre stato nei piani'

Le abbazie tetre di The Nun hanno regalato infinite immagini estetiche al cinema horror, arricchendo il franchise di The Conjuring e presentando sul grande schermo il demone più potente dell'intera saga. Lo stesso Valak che non ha risparmiato uno dei personaggi più amati di The Nun.

Stiamo parlando di Maurice Theriault conosciuto come "Il Francese" che in The Nun 2 viene posseduto da Valak con l'obiettivo di appropriarsi degli occhi di Santa Lucia ed aumentare il proprio potere. Un destino crudele quello di Maurice dopo The Nun 2 che viene ampiamente analizzato nei primi minuti di The Conjuring e che per Michael Chaves, regista del secondo capitolo di The Nun, The Conjuring 3 e La Llrona è sempre stato nei piani: "Sì. Questo è sempre stato il piano. Mentre veniva sviluppato, abbiamo discusso come collocare questo punto nella sequenza temporale si adattava - ha detto il regista a /Film - c'è stata anche una discussione iniziale sul fatto che forse questo portasse direttamente all'esorcismo", ha detto Chavez.

Inizialmente, infatti, c'è stata anche la possibilità che "il Francese" rimanesse in vita ma basta lo sguardo di Suor Irene (Taissa Farmiga) per farci capire che il finale di The Nun 2 non salverà Maurice, più avanti in The Conjuring, dal suicido dopo un esorcismo fallimentare poiché Valak non lo ha mai del tutto abbandonato!

"Non eravamo sicuri di volerlo uccidere - prosegue Chaves - Ma sicuramente, penso di aver costruito tensione facendolo innamorare e trasformandolo in una figura paterna. Costruisce solo angoscia e ansia", nel secondo capitolo prequel agli eventi di The Conjuring infatti Maurice sembra aver trovato la felicità con Kate e Sophie. Felicità che tutti i fan della saga horror sanno che durerà poco!

