La regista di The Marvels ha odiato un aspetto di Doctor Strange 2: 'Stressante'

Essere un regista del Marvel Cinematic Universe non ti obbliga ad amare tutto ciò che l'universo cinematografico produce. Questo è successo anche a Nia DaCosta, regista di The Marvels, che ha raccontato quanto non abbia apprezzato un particolare elemento trattato in Doctor Strange 2.

Mentre i fan di Captain Marvel chiedono che il film venga pubblicato in IMAX, la regista ha avuto qualcosa da dire sul modo in cui, in Doctor Strange 2, viene trattato un elemento che sicuramente sarà fondamentale per il futuro del Marvel Cinematic Universe in vista di Secret Wars. Nel film, infatti, dopo che Strange si ritrova al cospetto degli Illuminati, Reed Richards gli spiega l'effettivo pericolo delle incursioni, chiarendo come nell'adattamento cinematografico, è stato adattato uno dei pericoli più grandi del mondo dei fumetti.

Le incursioni, su carta stampata, sono il motivo scatenante di uno degli eventi più amati dai fan dei fumetti: Secret Wars. Nia DaCosta ha criticato il fatto di essersi allontanati così tanto dalla storia originale dichiarando come la spiegazione delle incursione non sia qualcosa per i fan. Ha definito "stressante" il modo in cui Mister Fantastic racconta a Strange la modalità in cui si svolgono limitandone molto l'azione. Nella pellicola viene spiegato che le incursioni si verificano quando, durante un viaggio nel Multiverso, si apportano modifiche importanti.

The Marvels potrebbe diventare un prequel di Kang Dynasty e Secret Wars in modo da gettare le fondamenta per il grande evento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!