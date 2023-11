La regista di The Marvels ha abbandonato il film? Ecco cos'è successo

The Marvels sta andando dritto verso il flop secondo le previsioni del box office, e ora, come se non bastasse, sembrerebbe che la regista Nia DaCosta abbia abbandonato definitivamente il progetto: cos'è successo?

Una fonte di Variety definisce la partenza di DaCosta come "piuttosto strana", ma dettagli ulteriori rimangono ignoti. A essere certo, invece, è il grandissimo controllo che Kevin Feige ha sui prodotti Marvel, così come l'incapacità di molti registi MCU di esprimere una visione artistica più personale (con tutte le ripercussioni negative che ne derivano).

Nia DaCosta non ha una filmografia corposa alle spalle, ma tutti i progetti a cui ha preso parte godono di un discreto successo. Basti pensare a Little Woods, vincitrice dell'Heartland Film come miglior pellicola cinematografica, o a Candyman, sequel diretto di Candyman - Terrore dietro lo specchio del 1992. Nata a New York e cresciuta nel quartiere di Harlem, ha deciso di intraprendere la carriera di regista dopo la folgorante visione di Apocalypse Now, per poi iscriversi alla New York University Tisch School of the Arts. In quell'occasione, ebbe addirittura l'occasione di conoscere Martin Scorsese!

The Marvels, invece, è il trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe e racconta la storia di Carol Danvers, Monica Raumeau e Kamala Khan, le quali, per ragioni ignote, iniziano a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri. L'imperativo diventa collaborare per giungere a una soluzione, nonostante il processo non sarà certo privo di ostacoli... Per approfondire l'argomento, ecco spiegata nel dettaglio la trama di The Marvels.

Salvo imprevisti, il debutto in sala è previsto per l'8 novembre 2023.