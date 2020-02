Il regista di The Boy dirigerà Esther, prequel del thriller horror Orphan

Nel lontano 2009 usciva l'inquietante thriller horror Orphan, diretto dal regista Jaume Collet-Serra: adesso è stato annunciato un prequel della pellicola, intitolato Esther, che vedrà sulla sedia di regia William Brent Bell.

Bell ha già una grande esperienza nella regia di pellicole non solo horror, ma anche e soprattutto incentrate sulle inquietanti vicende che coinvolgono giovani protagonisti: regista di The Boy prima, e di Brahams: The Boy 2 adesso, siamo ceti che i colpi di scena non mancheranno anche in Esther.

Orphan era incentrata sulla storia della "piccola" Esther: nel corso del film scopriremo che la bambina, in realtà una donna di 33 anni che si fingeva un'innocente undicenne, è una spietata serial killer di nome Lena Klammer, che uccide senza pietà le famiglie da cui viene adottata.

Il prequel racconterà proprio le origini dell'assassina, della sua fuga da una struttura psichiatrica, del suo arrivo in America e di come sia sia finta Esther, piccola orfana di una famiglia benestante.

I primi dubbi già stanno emergendo, soprattutto a causa del grande colpo di scena, ormai svelato da tempo: chi interpreterà Lana/ Esther?

