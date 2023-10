Il regista di The Boogeyman di Stephen King vorrebbe dirigere un cult del cinema horror

Il regista di The Boogeyman vorrebbe realizzare un sequel della pellicola, ma non solo, il cineasta ha rivelato in un'intervista quale film cult horror gli piacerebbe dirigere.

Rob Savage, regista di Host e Dashcam, ha rivelato a Comicbook il cult horror che più lo attrae e lo spaventava da bambino, rispondendo a una domanda che gli chiedeva quale film horror gli sarebbe piaciuto dirigere: “Quello che mi viene subito in mente è Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven. Sono sicuro che lo è per la maggior parte dei registi horror. So che c'è un problema di diritti, quindi non so se Nightmare on Elm Street continuerà presto. Quel tipo di narrazione horror che si svolge in quello spazio di sogno surreale mi terrorizzava da bambino e non ho mai visto nulla che si avvicini a quell'ambientazione in cui non ci si può fidare di ciò che si vede, esattamente in quel momento collocato tra la veglia e il sogno. Adoro questo spazio in cui giocare ed è tra i miei franchise preferiti".

Ricordiamo che “Nightmare – Dal profondo” racconta la storia dell’inquietante figura di Freddy Krueger, un serial killer che venne ucciso a sua volta, ottenendo l’abilità di manifestarsi nei sogni degli eredi di chi lo uccise nel tentativo di vendicarsi. Il film fu un enorme successo a cui seguirono 8 sequel e un reboot realizzato nel 2010, e proprio il regista di The Boogeyman (qui trovate la nostra recensione di The Boogeyman) ne realizzerebbe volentieri un altro.