Il regista di The Bear dirigerà un film voluto da Martin Scorsese e Michael Mann

Mentre la seconda stagione di The Bear sta battendo tutti i record su HULU in attesa del debutto in Italia su Disney+, Deadline riporta in esclusiva che il regista e creatore della serie Christopher Storer dirigerà per Paramount Pictures The Winter of Frankie Machine.

Il film, che è un adattamento del romanzo di Don Winslow del 2006, sarà prodotto da Shane Salerno e The Story Factory, ma la sua origine risale a parecchi anni fa: a quanto pare, infatti, Storer utilizzerà la bozza della sceneggiatura firmata da Brian Koppelman e David Levien che gli sceneggiatori realizzarono quando il progetto venne opzionato da Martin Scorsese, che lo avrebbe diretto con Robert De Niro nel ruolo principale. I retroscena per gli appassionati di curiosità legati al mondo di Hollywood tra l'altro non si fermano qui, poiché dopo che Scorsese rinuncio al progetto la sceneggiatura passò anche per le scrivanie di Michael Mann e William Friedkin, senza però mai trovare una strada verso la realizzazione. A quanto pare, Winslow e Salerno hanno ricevuto numerose proposte nel corso degli anni - e molte arrivate da importanti cineasti - ma le hanno sempre rifiutato fino all'arrivo di quella di Christopher Storer.

Il romanzo del 2006 racconta la storia di Frankie Machiani, un sicario di una famiglia mafiosa di San Diego che viene trascinato fuori dalla pensione quando un boss di una famiglia criminale di Los Angeles gli chiede di sovrintendere ad un incontro con una famiglia di Detroit. Ma presto si rende conto che è tutto un piano per ucciderlo...

