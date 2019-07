Il regista di Spider-Man: Far From Home spiega la scelta del Multiverso

Dopo aver parlato della scena finale di Far From Home e di come influenzerà il prossimo Spider-Man 3, il regista Jon Watts si è concentrato sulla controversa questione del "Multiverso".

Il materiale promozionale del film, infatti, ha spinto i fan del Marvel Cinematic Universe a credere che il film avrebbe seguito Spider-Man: Into the Spider-Verse nell'esplorare le possibilità delle realtà parallele, in quanto Mysterio nei tanti trailer mandati online prima dell'uscita del film affermava di provenire dalla Terra di un'altra dimensione.

Chiunque abbia letto almeno un fumetto dell'Uomo Ragno in vita sua o guardato un solo episodio della serie animata degli anni '90 si sarà sicuramente aspettato però che il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal potesse mentire, cosa che effettivamente nel film succede: quelle di Mysterio sono tutte bugie per ingannare Spider-Man e Nick Fury, e alcuni spettatori sono rimasti delusi da questa scelta narrativa.

A questo proposito, il regista ha spiegato:

"Tra Infinity War ed Endgame sono accadute così tante cose pazzesche, tipo il fatto che metà della popolazione dell'universo scompare, Thanos invade la Terra e la scoperta del viaggio nel tempo, che Mysterio crede che il mondo sia pronto a bersi qualsiasi bugia, a patto che sia bella grossa."

Insomma una trovata di marketing geniale per permettere ad un personaggio di ingannare non solo i suoi rivali nello schermo, ma anche il pubblico fuori dallo schermo.

Il fatto che non esista un Multiverso, tra l'altro, sta a significare che il cameo di J.K. Simmons nei panni di J.J. Jameson non ha niente a che fare con accavallamenti di dimensioni varie ed eventuali, semplicemente si tratta di una nuova interpretazione dello stesso personaggio che l'attore impersonò nella trilogia di Sam Raimi.

