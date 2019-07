Il regista di Spider-Man: Far From Home risponde ai rumor sulla Oscorp

Tra i tanti rumor che hanno anticipato l'arrivo dell'atteso Spider-Man: Far From Home ha fatto sicuramente scalpore quello riguardante la presenza della Oscorp Industries come nuova proprietaria della Avengers Tower.

Molti si aspettavano infatti la presenza della Oscorp nelle scene post-credit del film come anticipazione del nuovo villain della fase 4 del MCU: Norman Osborn, storico antagonista dell'arrampicamuri già interpretato da Willem Dafoe nel primo Spider-Man di Sam Raimi.

Nei giorni scorsi sono usciti dei presunti leak sulle scene post-credit del film che hanno immediatamente attirato l'attenzione del regista Jon Watts e della sua crew, ma quando hanno scoperto che parlavano della Oscorp si sono fatti una grassa risata:

"Alla fine era solo questa cosa folle della Oscorp. Adoro la sicurezza con cui è stata scritta. L'adoro perché parte del divertimento di questi film è provare a indovinare cosa è reale e cosa no e mi piace l'idea di un rumor completamente falso su un film che parla di illusioni e inganni, come se fosse realmente quello il messaggio."

Scartata dunque la possibilità di vedere Norman Osborn nel film - oltretutto al momento è difficile pensare ad un personaggio di proprietà Sony come villain principale del franchise Disney - non ci resta che aspettare la release italiana di Spider-Man: Far From Home prevista per il prossimo 10 luglio.