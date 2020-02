Il regista di Sonic è terrorizzato dalla possibile reazione dei fan

Ricorderete sicuramente tutti le polemiche furiose che si scatenarono dopo la diffusione delle prime immagini del Sonic che avremmo visto nel film a lui dedicato, polemiche che spinsero la produzione a tornare al lavoro per dare al celebre riccio un aspetto più fedele a quello con cui l'abbiamo sempre conosciuto.

Le immagini trapelate in seguito sembrano confortanti da questo punto di vista, ma la cosa non basta a tranquillizzare il regista Jeff Fowler, che dopo esser stato letteralmente preso d'assalto dal furore dei fan è ora decisamente preoccupato per quella che sarà l'accoglienza riservata al film.

"Sono passati circa cinque mesi dall'uscita del primo trailer. Abbiamo lavorato tantissimo per migliorare il personaggio. Ci sentiamo tutti un po' tipo: 'Oddio, cosa succede se non dovesse piacergli neanche così?' Ma davvero, tutti coloro che hanno visto il film mentre ci lavoravo hanno reagito positivamente. La nostra sensazione è che, una volta che l'avremo condiviso con i fan, anche loro non potranno non apprezzarlo" ha spiegato un Fowler al tempo stesso fiducioso e preoccupato.

Puma, intanto, ha presentato la sua linea d'abbigliamento dedicata a Sonic - Il Film. Occhio ad uscire troppo presto dalla sala, comunque: pare infatti che ci sarà una scena extra dopo i titoli di coda di Sonic - Il Film.