Il regista di Shazam! non vuole più dirigere un film su Superman: 'Troppe aspettative'

Se chiedevate al regista di Shazam! David F. Sandberg quale altro progetto DC avrebbe voluto dirigere, fino a qualche tempo fa lui vi avrebbe detto Superman... Adesso non più.

David F. Sandberg è sempre aperto a un bel Q&A con i fan su Instagram, e spesso queste occasioni si rivelano piene di interessanti informazioni per i fan DC e del cinema in generale.

In questo caso, ad esempio, scopriamo che il regista di Shazam! avrebbe amato dirigere un film di Superman in passato, ma adesso quest'idea non gli sembra più tanto allettante...

"A un certo punto avrei detto Superman, ma quando ci sono così tante aspettative e così diverse, e così tanti fan di lunga data, che non importa cosa farai, si arrabbieranno comunque" ha spiegato in risposta alla domanda di un fan.

E ha poi aggiunto: "Vedere come in tanti hanno reagito a Gli Ultimi Jedi mi fa venire voglia di stare alla larga da cose come queste. Shazam è stato perfetto in quel senso, perché non c'erano stati molti adattamenti prima. E anche se ci sono ancora persone che pensano non sia stato fatto bene, è comunque su un livello ancora fattibile".

Beh, se non altro abbiamo avuto un cameo di Superman in Shazam!, e questo in un qualche modo conta... No?