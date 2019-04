Il regista di Shazam! ha visto più di 100 provini prima di scegliere Zachary Levi

Probabilmente chi ha già visto Shazam!, il nuovo film DC arrivato nelle sale giusto ieri, farà fatica ad immaginare il supereroe con un volto diverso da quello di Zachary Levi. E in effetti ci ha pensato anche il regista David F. Sandberg a confermare come l'attore sia perfetto per il ruolo, cosa che aveva già dimostrato nei trailer del film.

Durante una recente intervista con The Wrap, Sandberg ha infatti dichiarato di aver assistito a più di 100 provini prima di scegliere come protagonista la star di Chuck: "Abbiamo visto più di 100 persone. Gli abbiamo fatto fare il provino, abbiamo visto i filmati e tutto il resto, ad un certo punto abbiamo pensato 'Riusciremo mai a trovare il nostro Shazam?".

Ormai senza speranze, Sandberg e il suo team hanno visto il filmato inviato da Zachary Levi ed è stato amore a prima vista: "Ha mandato il video per un altro personaggio, ma quando l'ho visto ho pensato 'Questo ragazzo è perfetto, sembra un bambinone, ha quell'entusiasmo e quell'eccitamento che ci serve', l'ho capito subito. L'ho mostrato allo studio, sono volati a prenderlo per fare un provino e pochi giorni dopo ha avuto la parte."

Alla domanda su quale fosse il personaggio per cui voleva fare un provino Levi, il regista ha risposto: "Questo è uno spoiler, è un altro personaggio che appare alla fine e ha un ruolo minore."

Shazam! ha debuttato nei cinema italiani ieri 3 aprile, date un'occhiata alla nostra recensione e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del nuovo film targato DC!