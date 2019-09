Il regista di Shang-Chi apre alla possibilità di vedere Captain Marvel nel film

Destin Daniel Cretton in questi giorni è ospite al Toronto Film Festival per presentare il suo nuovo film, Il diritto di opporsi, ma chiaramente molte delle attenzioni sono rivolte al suo atteso film del MCU, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.

Nel cast de Il diritto di opporsi è presente anche Brie Larson, alla sua terza collaborazione con il regista dopo Short Term 12 e Il castello di vetro, e molti si sono chiesti se l'attrice parteciperà anche al suo primo cinecomic.

Quando il giornalista di MTV News gli ha chiesto se Captain Marvel apparirà in Shang-Chi, il regista ha risposto: "Voglio dire, c'è sempre posto per Brie. Ma non so, vedremo."

Captain Marvel è stata introdotta nel MCU all'inizio di quest'anno e in seguito ha avuto un importante (seppure marginali in termini di minutaggio) ruolo in Avengers: Endgame. Kevin Feige ha confermato anche lo sviluppo di un sequel diretto, che però non arriverà nelle sale prima del 2022, o anche oltre.

Per quanto riguarda invece Shang-Chi, il film di Cretton vedrà Simu Liu come interprete del primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe, per un'uscita prevista nelle sale il 12 febbraio 2021. Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU, tra i film al cinema e le serie in arrivo su Disney+, e al nostro speciale su Shang-Chi.