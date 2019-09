Il regista Ruben Fleischer assicura: 'Niente pagliacci in Zombieland 2'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Fandango, il regista Ruben Fleischer ha discusso alcuni aspetti del suo nuovo film Zombieland 2: Double Tap, sequel diretto di Benvenuti a Zombieland, uscito nel 2009.

Dopo aver spiegato che nel film incontreremo diversi nuovi tipi di zombie, tra i quali anche un non-morto ispirato a Terminator, Fleischer ha aggiunto che in questo nuovo capitolo non ci saranno clown zombificati.

Queste le parole del regista:

"No, niente clown zombie. A dire il vero, abbiamo cercato di non seguire per filo e per segno quello che avevamo fatto nel primo film. Il nostro obiettivo era creare qualcosa di completamente originale. Alcune cose come la Zombie Kills of the Year, per esempio, torneranno e saranno coerenti. Ma non volevamo cercare soltanto di replicare ancora una volta le gag dei Twinkies o dei pagliacci. Abbiamo provato a creare nuovi scenari. E poi credo che i pagliacci siano molto popolari in questo momento" ha concluso Fleischer, citando ovviamente i numerosi problemi relativi all'uscita di Joker, film che negli Stati Uniti sta causando non poche polemiche.

Ricordiamo che Zombieland 2: Double Tap è stato classificato come Rated R e sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi del film originale, uscito (e ambientato) nel 2009. La storia questa volta sarà sarà ambientata a Washington, e non più a Los Angeles, con una sceneggiatura scritta da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool).

L'uscita è fissata il prossimo 18 ottobre negli USA, mentre per l'arrivo nelle sale italiane dovremo attendere il 14 novembre.