Il regista di Rogue One ha smentito uno storico rumor sul film di Star Wars

Rumours sostenevano che Star Wars Rogue one fosse stato diretto da Tony Gilroy durante le riprese aggiuntive. Il regista della pellicola non aveva mai commentato direttamente la questione, ma finalmente sono arrivate delle smentite.

Gareth Edwards, regista di Rogue One, ha dichiarato: “Le cose che circolano su Internet riguardo a ciò che è accaduto in quel film sono così inesatte. Tony (Gilroy) è arrivato e ha fatto un ottimo lavoro, sicuramente. Non c'è dubbio. Ma abbiamo lavorato tutti insieme fino all'ultimo minuto di quel film. L'ultima cosa che abbiamo girato durante le riprese pickup è stata la scena del corridoio di Darth Vader, e ho fatto tutto io.”

Arriva quindi la smentita categorica da parte di Edwards contro i rumour che sostenevano che Tony Gilroy aveva in qualche modo spodestato il regista dal suo ruolo e realizzato un re-shooting parziale del film. In una precedente intervista il cineasta aveva glissato di fronte a una domanda diretta di una giornalista, dichiarando semplicemente quanto per lui girare Rogue One fosse stata una bellissima esperienza.

Gareth Edwards è ritornato nelle sale in questi giorni con il suo nuovo film “The Creator”, considerato uno delle pellicole sci-fi più promettenti e ambiziose degli ultimi anni.

Sempre a proposito della pellicola appartenente alla saga di Star Wars, uno sceneggiatore di Rogue One ha rivelato di aver pensato a uno spin-off.