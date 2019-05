Il regista di Rocketman apre ad un biopic su Madonna!

Dopo aver diretto Bohemian Rhapsody e Rocketman, Dexter Fletcher ha già in mente un nuovo progetto dal grande potenziale. Il regista sarebbe infatti disposto a realizzare un biopic su Madonna.

"Farei volentieri un film su Madonna! Sembra una vera e propria montagna russa, sarebbe straordinario!" ha dichiarato il regista a Gay Star News per poi aggiungere di non aver mai pensato a questa possibilità: "Non so quanto lei ne sarebbe felice di questa idea...Ma sarebbe una vita straordinaria da raccontare."

A quanto pare un biopic su Madonna sarebbe la prima scelta di Fletcher: "Se dovessi fare un'altra icona come questa, sarebbe lei. E' straordinaria."

Si era già parlato di un potenziale film sulla vita della cantante già nel 2017, quando la stessa Madonna, che è tornata nel 2019 con il suo nuovo album Madame X, aveva smentito categoricamente le voci: "Nessuno sa cosa so e cosa ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque tenti è un ciarlatano e uno sciocco. Cercare gratificazione senza neanche fare il lavoro, questa è una malattia per la nostra società."

Tornando invece al film su Elton John, Rocketman debutta nelle sale italiane oggi, 29 marzo. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes dove ha riscosso un ottimo successo, qui potete trovare il trailer ufficiale di Rocketman.