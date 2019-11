Il titolo e il regista del prossimo Star Wars saranno rivelati a gennaio

Mentre tutti i fan di Star Wars fanno il conto alla rovescia per l'uscita dell'Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker, c'è molto interesse anche per il futuro del franchise. The Hollywood Reporter ha rivelato che il titolo del prossimo film, in programma per il 2022, sarà rivelato il prossimo gennaio, insieme al nome del regista.

Parlando del futuro della saga con THR, il boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato che lo studio (e ovviamente la Disney) si stanno prendendo tutto il tempo necessario per decidere le prossime tappe della "galassia molto, molto lontana". Il prossimo capitolo, in ogni caso, non sarà uno della trilogia extra-Skywalker di Rian Johnson, e con l'uscita dal progetto degli showrunner di Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss, ci sono nuovi spazi da riempire.

A gennaio sapremo tutto. Nel frattempo, come sempre, fioccano i rumor e le ipotesi. Secondo qualcuno potrebbero essere coinvolti Jon Favreau e Dave Filoni di The Mandalorian, anche perché entrambi hanno legami sia con Lucasfilm che con Disney. Qualcun altro prevede invece che, per continuare la strada dell'inclusione e dell'abbraccio della diversità tracciata dagli ultimi Star Wars, le figure di spicco del prossimo progetto non dovranno essere necessariamente dei maschi bianchi.

Staremo a vedere. In attesa del 19 dicembre, data di uscita dell'Episodio IX, puoi dare un'occhiata ai poster ufficiali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in cui Finn sarà più maturo rispetto ai precedenti film.