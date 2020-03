Il regista di New Mutants contro X-Men: Dark Phoenix: 'Non possiamo far peggio di così'

Nel corso di una recente intervista con Empire Magazine per la promozione di The New Mutants, il regista Josh Boone ha avuto modo di parlare di X-Men: Dark Phoenix, ultimo film della saga dei mutanti dell'allora 20th Century Fox.

Parlando con la rivista, Boone ha dichiarato:

"Insomma, si può solo fare meglio dopo Dark Phoenix. Con questo non voglio dire niente di negativo sulle persone che erano coinvolte in quel film, ma diciamolo, era quello che era. Onestamente, ora sento molta meno pressione di quanto non abbia fatto prima della prima data di uscita prevista. Perché abbiamo testato il nostro film così tante volte a questo punto, e ogni volta il pubblico lo ha adorato".

L'intervista è stata pubblicata in queste ore perché pensata per la promozione del film in uscita, ma ovviamente come sappiamo quell'uscita è stata cancellata dalla Disney la settimana scorsa a causa dell'epidemia di Coronavirus, che dopo quelli italiani ha costretto a chiudere anche tutti i cinema degli Stati Uniti. Al momento lo studio non ha fornito una nuova data di pubblicazione né per The New Mutants né per i suoi altri film coinvolti dalla crisi, come Mulan e Black Widow. Per il film di Boone, tra l'altro, si tratta dell'ennesimo rinvio: pensate che il primo trailer dell'opera arrivò addirittura nel 2017.

Naturalmente, vi terremo aggiornati.