Il regista Matt Reeves produrrà per Netflix lo sci-fi Way Station

Dopo l'acclamato The War - Il Pianeta delle Scimmie e in attesa del grande ritorno al cinema con l'attesissimo The Batman, il regista Matt Reeves farà una fermata sul servizio di streaming on demand Netflix per produrre lo sci-fi Way Station.

Il film è basato sull'omonimo romanzo di Clifford D. Simak, vincitore del premio Hugo: Reeves, che produrrà tramite la sua 6h & Idaho insieme ad Adam Kassan e Rafi Crohn, in collaborazione con Adam Massey e Lincoln Stalmaster, sta attualmente cercando sceneggiatori da reclutare per creare un thriller fantascientifico su vasta scala.

Secondo la sinossi del romanzo, il film racconterà la storia di Enoch Wallace, che per più di cento anni è stato il custode di una Way Station, un punto di approdo sulla Terra per i viaggiatori alieni intergalattici. Ma tutta la conoscenza che ha accumulato negli anni, insieme al dono dell'immortalità che i suoi ospiti intergalattici gli hanno conferito, a lungo andare iniziano a diventare un peso sempre più difficile da sopportare. Ad aggravare la situazione, un giorno Enoch viene a sapere dell'imminente distruzione dell'umanità, e sa che c'è una sola speranza per salvare la sua razza.

Per altri film in arrivo su Netflix, vi rimandiamo al primo poster de Nell'Erba Alta, il nuovo horror di Vincenzo Natali tratto da Stephen King, e al trailer di The Irishman di Martin Scorsese.