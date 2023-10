Il regista di Love Actually si pente: 'Rappresentavo le donne in maniera stupida'

Richard Curtis, autore e regista di Love Actually e sceneggiatore di tante commedie di successo, ha colto l’occasione di un’intervista con la figlia Scarlett, scrittrice e attivista, per dichiarare il proprio pentimento a proposito di alcune scelte prese nelle sue opere, in particolare riguardo al trattamento riservato alle donne e alle minoranze.

Dopo aver riportato le parole di Emma Thompson, convinta di non essere stata pagata abbastanza per Love Actually, torniamo a parlare della commedia di successo del 2003 per riportare il pentimento del regista e sceneggiatore Richard Curtis, che, interpellato dalla sua stessa figlia al proposito, ha ammesso che, col senno di poi, non riproporrebbe l’immagine delle donne come fatto nei suoi lavori più celebri.

Queste le parole dello sceneggiatore: “Avrei voluto essere all’avanguardia. Ricordo quanto ero scioccato cinque anni fa quando Scarlett mi disse che non avrei più potuto usare la parola grasso. Wow, aveva ragione. Per la mia generazione dare del cicciottello a qualcuno era divertente. In Love Actually c’erano battute su questo. Quelle battute non sono più divertenti. Penso di essere stato poco attento e non intelligente come avrei dovuto”.

Quindi l’autore ha specificato anche di essere dispiaciuto per la poca diversità presente nelle sue opere, come in Notting Hill, che non presenta nessun personaggio di colore nonostante il quartiere sia stato un luogo fondamentale nel periodo delle battaglie per i diritti civili

A tal proposito ha specificato: “Penso che, provenendo da una scuola e da un gruppo di amici universitari molto poco diversificati, mi sia aggrappato alla sensazione che non avrei saputo scrivere quelle parti. Credo di essere stato stupido e di essermi sbagliato su questo punto. Mi sembra che sia io che il mio direttore del casting e fino ai produttori, non guardassimo all’esterno”.

Parole di grande consapevolezza soprattutto considerato il fatto che Curtis si sia aperto parlando direttamente con la figlia, attivista molto attenta e critica nei confronti del lavoro del padre.

A proposito del film che nel 2023 compie vent’anni, vi lasciamo alle parole di Hugh Grant sul finale di Love Actually.