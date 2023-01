La regista Lisa Cortés racconta Little Richard: 'Un viaggio nelle origini del rock'

Al Sundance Film Festival 2023 la regista Lisa Cortés ha parlato del suo documentario Little Richard, incentrato sulla vita della leggenda del rock Richard Wayne Penniman. L'obiettivo sembra essere quello di raccontare il dietro le quinte della carriera dell'artista.

"Ero incuriosita dal fatto che nessuno l'avesse fatto prima" ha dichiarato la Cortés durante una intervista rilasciata a TheWrap, raccontando da dove le è giunta l'idea di realizzare un documentario di colui che è stato il primo vero precursore del rock targato Elvis Presley. "Penso sia qualcosa di molto specifico della nostra storia, che riguarda l'appropriazione, che porta all'obliterazione. Richard, come vediamo nel film, è una parte così importante della storia del rock'n'roll, e non solo per i musicisti americani" ha spiegato.

Mentre Baz Luhrumann con Elvis ha avuto ottime reazioni dalla famiglia, la Cortés ha deciso di allargare la cosa ad un pubblico più ampio raccontando vita e identità musicale di colui che lo stile "alla Elvis" lo ha forgiato per la prima volta. Nonostante la regista non sia stata in grado di parlare direttamente con Penniman è riuscita a incarnare a pieno la sua essenza raccontando al meglio anche i suoi conflitti più profondi e oscuri.

Al Sundance Film Festival 2023 è stato presentato anche Magazine Dreams con Jonathan Majors, pellicola che lo vede vestire i panni di un bodybuilder ossessionato dalla propria forma fisica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!