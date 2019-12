Il regista di Jumanji: The Next Level voleva evitare i classici problemi dei sequel

A poche settimane dall'arrivo del film nelle sale, il regista Jake Kasdan è tornato a parlare delle difficoltà di realizzare un sequel come Jumanji: The Next Level.

"Nei film d'azione, e in particolare nei loro sequel, è importante fare del proprio meglio per fare in modo che un aumento di scala non riduca l'impatto di ciò che sta accadendo" ha detto Kasdan, il cui film dovrà competere al botteghino con Star Wars IX. "Perché avere a che fare con qualcosa di più grande non lo rende necessariamente più drammatico. A volte troppi effetti speciali mi spiazzano."

"Quando occasionalmente mi viene proposto un sequel, ho sempre fatto fatica a pensarla in quel modo. Perché mi sembrava di dover fare una versione migliore di quel film. Così quando ho avuto l'opportunità di realizzarne un'altro, siamo dovuti ripartire da capo" ha aggiunto il regista.

Secondo Kasdan, anche il cast formato da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillian e Jack Black aveva tutta l'intenzione di non ripetere quanto fatto nel capitolo precedente: "La priorità era fare un seguito che non fosse una ripetizione del primo film. Credo che il cast la pensasse allo stesso modo. Sapete, non vogliamo ripeterci. Non credo che qualcuno di noi volesse fare il progetto solo per ripetersi, perché abbiamo amato tutti il primo film, e non volevamo solamente rifarlo da un minuto all'altro."

La pellicola arriverà al cinema il 25 dicembre. Date un'occhiata al poster ufficiale di Jumanji: The Next Level.