Il regista di Jumanji - The Next Level parla del ritorno del cast per un eventuale sequel

Dopo le ottime corse al box office di Jumanji - Benvenuti nella Giungla e Jumanji - The Next Level, sembra ormai solo questione di tempo prima che Sony Pictures annunci un nuovo capitolo della saga, e per questo il regista Jake Kasdan ha parlato del cast di un eventuale sequel in una recente intervista con NME.

"La cosa più importante, per me, è costruire il progetto intorno a queste persone" ha spiegato Kasdan anticipando il ritorno degli immancabili Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, e Jack Black. "Il cast dei sogni è fatto da queste fantastiche stelle del cinema, questi attori iconici."

Il regista ha poi elogiato anche il lavoro di Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner e Ser’Darius Blain, ovvero gli interpreti delle versioni reali dei quattro personaggi: "È facile non rendersene conto nell'insieme, ma questi ragazzi dove davvero eccezionali. Alex Wolff in particolare è molto... interpreta un personaggio davvero divertente e intelligente, e lui è essenziale in questo."

Per quanto riguarda le new entry del terzo capitolo (ricordiamo che la saga comprende anche il Jumanji del 1995), tra cui Danny DeVito, Kasdan ha aggiunto: "La famiglia è cresciuta ancora di più. La cosa più emozionante del realizzare il secondo film è stato portare dentro tutte queste persone."

"Fare questi film è stata un'esperienza incredibile" ha aggiunto infine il regista. "Ho adorato ogni minuto di lavoro, l'intero progetto - anche parlare di un terzo film. Sono stati quattro anni pieni di soddisfazioni."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Jumanji - The Next Level e la clip dedicata ai VFC della Weta Digital presente nell'edizione home video del film.