Il regista di John Wick ringrazia Kevin Feige:'È stato un po' un mentore per me'

Il regista di John Wick Chad Stahelski ha partecipato al podcast Happy So Confused, e ha speso parole di elogio nei confronti di Kevin Feige, che gli ha fornito molti consigli all'epoca dell'inizio della saga con protagonista Keanu Reeves, che tornerà anche nel quinto capitolo del franchise inaugurato ormai dieci anni fa.

"Ho lavorato molto per Marvel e sono stati davvero molto buoni con me. Come Kevin Feige, è stato quasi un po' un mentore in relazione a consigli che era felice di darmi su come avviare un franchise con John Wick" ha spiegato Stahelski. Prima di cimentarsi nella carriera dietro la macchina da presa, Stahelski ha lavorato incessantemente per parecchi anni come stunt-man.

Il regista ha diretto tutti e quattro gli episodi di John Wick e sarà alla regia anche del quinto capitolo del franchise.

L'ultimo capitolo è uscito al cinema lo scorso anno. John Wick 4 è stato diretto da Chad Stahelski e scritto da Shay Hatten e Michael Finch.

Nel cast, oltre a Reeves, anche Lance Reddick, Ian McShane, Rina Sawayama, Clancy Brown e Donnie Yen.



Non perdetevi la nostra recensione di John Wick 4, in attesa di vedere nelle sale il quinto episodio della serie cinematografica che ha riportato sulla cresta dell'onda la star di Matrix Keanu Reeves.

Purtroppo, nel mese di marzo del 2023, Lance Reddick è scomparso improvvisamente; l'attore ha interpretato Charon nel film e anche nello spin-off Ballerina.