Il regista di Hunger Games sta pianificando il suo ritorno per il film prequel

Dopo l'annuncio del romanzo prequel di Hunger Games era solo questione di tempo prima dell'arrivo di notizie sul suo adattamento. Intervistato da People per la promozione della serie Apple See, infatti, il regista Francis Lawrence ha confermato di aver già discusso con Lionsgate per un suo ritorno alla regia.

Dopo il primo capitolo scritto e diretto da Gary Ross, Lawrence ha preso in mano le redini del franchise per portare sul grande schermo La ragazza di fuoco e le due parti de Il canto della rivolta, e ora è pronto ad adattare anche il nuovo prequel.

"Sì, ne sto parlando con Suazanna e Lionsgate" ha confermato Lawrence, che aveva aperto al suo ritorno già l'anno scorso.. "È qualcosa che mi piacerebbe assolutamente fare."

Intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes, il romanzo della Collins sarà ambientato 64 anni prima rispetto alla storia di Katniss Everdeen e esplorerà "lo stato della natura, chi siamo e ciò che percepiamo come necessario per la nostra sopravvivenza", come confermato dalla scrittrice.

Pur non avendolo ancora annunciato ufficialmente, il chairman di Lionsgate Joe Drake ha già espresso l'interesse dello studio nel portare al cinema anche questo prequel, che verrà pubblicato il 19 maggio 2020. Vi piacerebbe vedere un nuovo film di Hunger Games? Diteci la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.