La regista di How I Met Your Mother al lavoro sull'adattamento di Killing It: An Education

Secondo quanto riportato da Variety, la regista Pamela Fryman collaborerà con l'attrice Ashley Williams (la Victoria di How I Met Your Mother) e i produttori Neal Dodson e Alan Grossbard per un adattamento cinematografico di Killing It: An Education, autobiografia di Camas Davis.

La Fryman, regista di quasi la totalità degli episodi di How I Met Your Mother, dirigerà il film che vedrà come protagonista la Williams, la quale è rimasta talmente colpita dal libro da aver scritto, diretto e interpretato un cortometraggio presentato al Sundance: intitolato Meats, il corto segue una donna vegana che, dopo essere rimasta incinta, inizia a desiderare di mangiare della carne.

La Williams è stata premiata di recente al Sundance con il Creative Coalition Spotlight Award insieme alla filmmaker Julie Taymor, l'attrice Rachel Bronahan (che tutti conoscerete per The Marvelous Mrs. Maisel) e l'attore Jim Gaffigan. La Fryman, invece, ha recentemente diretto gli episodi di All in The Family e The Jefferson per ABC.

Per quanto riguarda Killing It: An Education, il libro racconta il viaggio della Davis come giornalista disoccupata in Francia, dove entra a contatto con una comunità di macellai, e il ritorno a Portland, in Oregon, nel mezzo di una rivoluzione alimentare.

Per altre notizie dal Sundance Film Festival: Ron Howard ha presentato il documentario Rebuilding Paradise, mentre Tom McCarthy ha parlato della sua esperienza con Timmy Failure, suo nuovo progetto da regista dopo l'Oscar per Il caso Spotlight.