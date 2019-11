Il regista di Her Smell 'candida' all'Oscar la protagonista Elisabeth Moss

Il regista Alex Ross Perry è consapevole che, nell'imminente corsa agli Oscar, il suo Her Smell abbia meno cartucce da sparare rispetto alle campagne che Netflix può approntare, per esempio, per The Irishman e Marriage Story. Ha scritto così una lettera aperta per sostenere la candidatura di Elisabeth Moss.

La protagonista di The Handmaid's Tale (leggi qui la recensione della terza stagione) interpreta nel film la trasgressiva musicista Becky Something, in quella che per molti è una delle migliori interpretazioni della sua carriera.

Grazie a Her Smell Elisabeth Moss ha ricevuto una nomination come miglior attrice al Gotham Award e all'Independent Spirit Award. La sua interpretazione è stata definita "selvaggia e indimenticabile" dal critico cinematografico David Ehrlich, che l'ha paragonata a un mostro sacro come Gena Rowlands, mentre Her Smell (guarda qui il trailer) è secondo IndieWire tra i cento migliori film del decennio. La strada per l'Oscar, tuttavia, è molto più in salita. Così Alex Ross Perry, che l'ha diretta per la terza volta dopo Listen Up Philip e Queen of Earth, è corso in aiuto della sua musa come ha potuto.

La lettera è indirizzata a "chi può essere interessato". "Perché scrivo questa lettera per conto di Elisabeth Moss, comunemente considerata una delle migliori attrici della nostra generazione?" chiede il regista. "Non è che la gente non l'abbia capito. Non ha nulla da dimostrare ormai tra cinema e tv. Sto scrivendo perché ha dato questa straordinaria performance in Her Smell, e non abbiamo i soldi per il marketing o altri mezzi. E non siamo prodotti da una società che invierebbe una bottiglia di whisky con marchio Becky Something o che possa sollecitare pubblicità gratuita sui social media. Quindi, eccomi qui, cercando di esprimere a parole quello che una delle nostre migliori attrici ha fatto in una delle sue migliori interpretazioni."

La lettera continua parlando dei problemi che Elisabeth Moss ha dovuto affrontare sul set, elogiandone le qualità e ringraziando tutti per l'attenzione e per aver visto il film. Funzionerà?