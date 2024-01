Sì, anche il regista di Godzilla x Kong ha amato Godzilla Minus One

Godzilla Minus One ha riportato in auge il mostro nipponico riuscendo a catalizzare tanto l’attenzione del pubblico quanto quella della critica specializzata. Anche il regista di Godzilla x Kong, Adam Wingard ha ammesso di aver apprezzato tantissimo il lungometraggio Toho, per quanto diverso per temi trattati rispetto alla sua opera.

Oltre ad aver spiegato il look rinnovato dei due Kaiju in Godzilla x Kong, Adam Wingard ha parlato dei fattori che abbiano reso Godzilla Minus One, un’opera affascinante e in qualche modo unica: “Sento che il mio Godzilla per questo film di Godzilla sia molto specifico per la storia, perché c’è una tendenza, con Il Kaiju, a dividere la narrazione strettamente sulla creatura a seconda dei punti di vista delle persone o dei governi. Uno dei miei obiettivi era quello di avere un buon equilibrio tra il lato Godzilla della trama e la storia umana. Penso che in Godizlla Minus One si guardi al rapporto individuale delle persone con Godzilla, a come gli individui vedano Godzilla e al loro rapporto con il Kaiju. Credo che questo sia unico tra tutti i Godzilla”.

Il regista ha inserito il film di Takashi Yamazaki tra i suoi film preferiti del 2023, accanto a titoli importanti e che sapranno dire la propria durante la cerimonia degli Oscar, come Oppenheimer, Napoleon e The Killer.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sul film che uscirà nella primavera del 2024 e di capire come lo sceneggiatore e regista abbia inteso raccontare la nuova storia ambientata nel MonsterVerse, vi lasciamo alla nostra recensione di Godzilla Minus One.