Il regista di Godzilla x Kong ama Godzilla Minus One: 'Uno dei migliori mai visti'

Takashi Yamazaki ha concretizzato la sua nostalgia per le origini di Godzilla e per l'originale del 1954: la saga Toho prosegue mentre Godzilla Minus One conquista una candidatura agli Oscar e la benedizione dei "colleghi".

Dopo che Steven Spielberg ha dichiarato il suo amore per Godzilla Minus One, anche il regista di Godzilla x Kong ha rivelato di essere stato letteralmente rapito dal nuovo film sul Re dei Mostri: "È stato fantastico. È uno dei migliori film di Godzilla che abbia mai visto - ha rivelato Adam Wingard - la loro interpretazione Godzilla è così diversa dalla mia".

In Godzilla x Kong: Il nuovo impero, i due kaiju uniscono le forze, per la prima volta sul grande schermo, per salvare l'umanità da una terrificante minaccia. Proprio l'uscita così ravvicinata dei due film, il primo della saga Toho e il secondo del MonsterVerse, ha dato modo a Wingard di sviluppare diversi spunti di riflessione: "In Minus One, Godzilla reagisce in un modo metaforico a ciò che i personaggi stanno attraversando - ha specificato il regista di Godzilla x Kong - mentre noi stiamo seguendo il modello Showa in cui Godzilla è l'eroe".

Due Godzilla, uno il passato e l'altro il presente: abbiamo già dato un'occhiata a Godzilla Minus One che racconta il difficile dopoguerra in Giappone, non ci resta che attendere il 28 marzo per scoprire se l'alleanza tra Godzilla e King Kong si rivelerà vincente! Nell'attesa potete dare un'occhiata al trailer di Godzilla x Kong: The New Empire.