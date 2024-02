Il regista di Godzilla Minus One vuole il remake di un capolavoro dello Studio Ghibli!

Takashi Yamazaki sta vivendo un periodo d'oro della propria carriera, grazie al successo ottenuto da Godzilla Minus One, dopo che per anni il regista si era costruito in silenzio una solida carriera dietro la macchina da presa. Il prossimo passo è la Notte degli Oscar, dalla quale Yamazaki cercherà di tornare con la statuetta.

Il film è candidato nella categoria per i migliori effetti visivi e Takashi Yamazaki è entusiasta di essere affiancato a Kubrick, l'ultimo regista ad essere candidato nella sezione degli effetti speciali.

Ma quale sarà il futuro di Yamazaki?



Pare che il regista voglia occuparsi del remake di uno dei capolavori partoriti da quella magica fucina del cinema d'animazione nipponico chiamata Studio Ghibli, tornato recentemente sulla cresta dell'onda con Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

In un programma giapponese Toshio Suzuki, produttore esecutivo e co-fondatore dello Studio Ghibli ha confessato che Yamazaki gli ha chiesto di lavorare ad un remake di Nausicaä della Valle del vento.



"L'ho sentito dire molte volte da Yamazaki personalmente ma la risposta è sempre stata no" ha chiosato Suzuki. Il remake di Nausicaä della Valle del vento rimarrà utopia per Yamazaki? Difficile dirlo.

L'unica certezza è che sinora lo Studio Ghibli non ha mai approvato un live action dei suoi film e nonostante Yamazaki abbia mostrato indubbio talento con Godzilla Minus One, potrebbe non bastare per convincere Suzuki & co.



