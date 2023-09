Il regista di Ghostbusters: Afterlife ha attaccato il reboot al femminile? È polemica

Il reboot al femminile di Ghostbusters è stato oggetto di pregiudizi e opinioni negative: il fatto che avesse pochi legami con i film originali è stato al centro della discussione da parte dei fan. Una dichiarazione su Ghostbusters: Legacy del regista Jason Reitman ha riaperto la vecchia ferita di Leslie Jones, innescando una polemica a distanza.

Mentre sono ormai iniziate da mesi le riprese di Ghostbusters: Firehouse, dobbiamo tornare a parlare del primo capitolo del reboot per raccontare della strana e in qualche modo sterile polemica che ha riguardato il regista del film e una star della versione femminile degli Acchiappafantasmi del 2016.

Leslie Jones si è infatti sentita chiamata in causa quando Reitman, promuovendo il suo film aveva parlato di come avesse provato a rimanere legato alle origini del franchise.

Queste le parole del filmmaker: “Non sto facendo il Juno dei film di Ghostbusters. Sarà una lettera d’amore a Ghostbusters. Voglio fare un film per i fan di Ghostbusters come me”.

Nonostante non ci sia alcun riferimento al film diretto da Paul Feig, la star della commedia Leslie Jones ha visto nelle parole di Reitman un voler punzecchiare la versione del film a cui ha preso parte e nella sua autbiografia ha deciso di rispondere alle presunte accuse in maniera diretta e frontale: “L’idea di restituire il film ai fan era un chiaro inneggiare a tutti quei perdenti che ce l’hanno avuta con noi per aver fatto un film tutto al femminile”.

Per porre fine all’incresciosa vicenda, Jason Reitman ha quindi usato il suo profilo Twitter per chiarire come non avesse avuto alcuna intenzione di riferirsi alla precedente versione di Ghostbusters: “Devo essermi espresso male! Non ho altro che ammirazione per Paul, Leslie, Kate, Melissa, Kristen e per il coraggio con cui hanno realizzato il Ghostbusters del 2016. Hanno ampliato l’universo narrativo e realizzato un film fantastico!”.

Bomba disinnescata e salvataggio in corner per il regista di Thank You for Smoking, e, in attesa di capire come il nuovo capitolo della saga saprà omaggiare le prime opere del franchise, vi lasciamo alla recensione di Ghostbusters: Legacy.